لأول مرة.. أربع نساء في حكومة لبنان

تضم الحكومة اللبنانية الجديدة التي أعلن تشكيلها الخميس برئاسة سعد الحريري، أربع سيدات وهي سابقة في تاريخ لبنان.

تتولى اثنتان منهن وزارتي الداخلية والطاقة اللتين تعدان من الحقائب الرئيسية، فيما تقوم اثنتان على وزارتي الطاقة والمياه، وكذا شؤون التنمية الإدارية.

وهذه مسارات الوزيرات الأربع:

ريا حفار الحسن:

للمرة الثانية، يختار الحريري الحسن المقربة منه لتمثيله في الحكومة كوزيرة داخلية، بعدما تولت حقيبة المالية في أول حكومة شكلها بين العامين 2009 و2011.

ومنذ مطلع التسعينيات، عملت الحسن (52 عاما) أصيلة من مدينة طرابلس شمال لبنان، وهي أم لثلاث فتيات، في القطاع المصرفي وكمستشارة في وزارات عدة بينها

المالية والاقتصاد، ثم مسؤولة عن مشاريع عدة في رئاسة الحكومة ومع منظمات دولية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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ندى بستاني خوري:

تتولى بستاني حقيبة الطاقة والمياه، وهي ناشطة في التيار الوطني الحر، وتعد من المقربين من رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، صهر الرئيس عون.

تتحدر بستاني (36 عاما)، وهي أم لطفلة، من منطقة كسروان شمال بيروت. وتولت منذ العام 2010 مهام مستشارة وزير الطاقة والمياه، وهو المنصب الذي تعاقب عليه وزراء من التيار الوطني الحر بينهم باسيل.

تحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة القديس يوسف وتابعت دراساتها العليا في المدرسة العليا للتجارة في باريس، وعملت، بحسب سيرتها الذاتية، لمدة أربع سنوات في الاستراتيجيات المالية والعملية لإعادة هيكلة عدد من الشركات الدولية.

مي شدياق:

عينت شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، وتمثل حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع ويتقاسم مع التيار الوطني الحر غالبية التأييد في الشارع المسيحي.

وشدياق (56 عاما) صحافية معروفة بمواقفها السياسية المناهضة لوجود النظام السوري في لبنان سابقا ولتدخله في السياسة اللبنانية راهنا. كما تعرف بمواقفها المنتقدة بشدة لحزب الله.

تعرضت شدياق التي أطلت لسنوات طويلة عبر الشاشة كمقدمة أخبار ومحاورة سياسية، لمحاولة اغتيال عبر تفجير سيارتها في أيلول/سبتمبر 2005، وبترت يدها وساقها وخضعت لعمليات جراحية كثيرة من بعدها.

ووقعت محاولة اغتيالها ضمن سلسلة من التفجيرات والاغتيالات أودت بعدد من السياسيين والإعلاميين، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والسياسي والإعلامي جبران تويني، والصحافي سمير قصير.

ترأس شدياق، وهي أستاذة جامعية منذ العام 1997، مؤسسة تحمل اسمها وتعنى بالتدريب والأبحاث والتربية حول الإعلام والديمقراطية.

نالت جوائز عالمية عدة، واختارها معهد الصحافة الدولي في العام 2010 "بطلة حرية الصحافة في العالم".

فيوليت خير الله الصفدي:

تتولى خير الله وزارة الدولة لشؤون التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة، ومحسوبة حاليا من ضمن حصة تيار المستقبل.

درست خير الله (37 عاما) إدارة الأعمال الدولية في جامعة سيدة اللويزة، وتتابع حاليا دراسات عليا في اختصاص العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة ذاتها.

وتشغل الصفدي منذ العام 2010 منصب المدير التنفيذي لـ "مجموعة الصفدي القابضة"، وتترأس عددا من الجمعيات المحلية والخيرية في مدينة طرابلس في شمال لبنان. وهي من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

عملت كمستشارة إعلامية في وزارتي الاقتصاد والمالية في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى 2014.