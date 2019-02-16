لبنان.. حكومة الحريري تنال الثقة

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بأغلبية 110 نائبا مقابل ستة في ختام جلسات مناقشة مجلس النواب البيان الوزاري للحكومة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام.

وقبل أن تنال الحكومة الثقة رد الحريري على مداخلات النواب، حيث تحدث 54 نائبا، خلال الثلاثة أيام، مطالبا الثقة من المجلس.

وقال الحريري في حديث لنواب البرلمان: "نسمع كلاما كثيرا عن أسباب الهدر والفساد وتهريب المشاريع، وكلها أمور فيها مبالغات، البلد دفع كل السنوات الماضية كلفة حروب وصراعات وتعطيل وفوضى وعدم استقرار، وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة".

وأضاف أنه "لم تمر سنة واحدة من دون مشاكل وأزمات، ونتحدث وكأن المؤسسات كانت تسير بانتظام كالساعة، والانتخابات النيابية تجري في موعدها، ولم تتأخر أربع سنوات، وانتخابات رئاسة الجهورية لم تتعطل سنتين، وتأليف الحكومات، إذا أردنا أن نجري حسابا، نجد أنه تطلب ثلاثة أو أربعة أعوام. هل تعتقدون أن كل ذلك دون ثمن؟".



وتحدث الحريري عن النازحين قائلا "جميعكم تعرفون موقفي من النازحين، نحن نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم بالأمس قبل الغد، لكن إذا وضعنا كل المشاكل التي نواجهها اليوم في تشكيل الحكومات وانتخاب رئيس وغيرها على أنها بسبب النازحين، فكلا. المشكلة لدينا نحن وفي طريقة عملنا فيما بيننا وعدم احترام الدستور وغير ذلك".

وقال الحريري "أسهل أمر أن أنجر إلى المهاترات والرد على المزايدات التي سمعناها، قراري مخلف، قراري أن هذا البلد شبع من المزايدات والمهاترات والتعطيل والتنظير، هذا البلد يحتاج إلى أمر واحد، يريد عملا، وقراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل ثم العمل".