نائب لبناني: الحكومة سلمت المطار لحزب الله

اتهم النائب نديم الجميل الحكومة اللبنانية بالتخلي عن مسؤولياتها الأمنية في مطار بيروت الدولي لصالح حزب الله.

وكشف النائب في تغريدة له على تويتر أن "حزب الله يتحكم في حركة المسافرين والشحن في مطار بيروت من دون أي حسيب"، واصفا الأمر بـ"المعيب".

وأرفق الجميل اتهامه بوثيقة قال إنها "دليل جديد على تخلي الحكومة عن مسؤولياتها الأمنية وتجييرها لحزب الله الذي يتحكم بحركة المسافرين والشحن من دون أي حسيب!"

​وكانت صحيفة واشنطن تايمز اتهمت حزب الله باستخدام مطار بيروت الدولي لتسهيل تهريب أسلحة ومخدرات ونقل مسلحين إلى دول تشهد صراعات ويتدخل فيها الحرس الثوري مثل سورية.

وأرفقت الصحيفة أيضا إعلان السفارة اللبنانية في طهران إلغاء ختم جوازات الإيرانيين لدى دخولهم او خروجهم من مطار بيروت.

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