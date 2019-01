لبنان.. اتفاق على تشكيل الحكومة

توصل القادة اللبنانيون الخميس إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة نحو إنهاء تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر محلية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير "سيذيع مراسيم تشكيل الحكومة".

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع بأن حزب الله اختار الدكتور جميل جبق الذي لا ينتمي إلى الحزب، لمنصب وزير الصحة.

وباختيار وزير الصحة يتجاوز حزب الله الدور الهامشي الذي كان يتولاه في الحكومات السابقة، إذ إن للوزارة رابع أكبر ميزانية في جهاز الدولة.







Though picked by Hezbollah, sources have said Jabak is not amember of the heavily armed, Iran-backed group, which is deemeda terrorist organisation by the United States.(Reporting by Laila Bassam; Writing by Tom Perry; Editing byHugh Lawson)