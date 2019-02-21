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إلغاء عضوية نائبة لبنانية

ديما جمالي

قرر المجلس الدستوري في لبنان الخميس إبطال عضوية نائبة عن تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وألغى المجلس نيابة النائبة من كتلة المستقبل ديما جمالي عن مقعد الطائفة السنية في دائرة طرابلس شمال لبنان، واعتبر هذا المقعد شاغرا.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات نيابية فرعية في طرابلس، تتنافس فيها جمالي مع مرشح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية طه ناجي الذي كان تقدم بالطعن لدى المجلس الدستوري.

وأعلن فوز ديما جمالي، الأستاذة في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، بعضوية البرلمان للمرة الأولى كمرشحة عن تيار المستقبل في الانتخابات التي جرت في أيار/مايو الماضي.

والمجلس الدستوري في لبنان هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

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