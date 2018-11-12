لبنان.. إقرار قانون 'المخفيين قسرا'

أقر البرلمان اللبناني الاثنين قانون "المفقودين والمخفيين قسرا"، الذي من شأنه أن يساهم في الكشف عن مصير آلاف اللبنانيين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية.

وينص القانون على تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسريا، ويسمح بإعادة فتح المقابر الجماعية واستخراج الرفاة منها للتحقق من هويات الأشخاص المدفونين فيها.

ورحب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بإقرار القانون وقال على حسابه الرسمي في تويتر إن لبنان دخلت الآن مرحلة "المصالحة الحقيقية".​

اليوم، باقرار قانون المخفيين قسراً، يدخل لبنان للمرة الأولى بعد الحرب، في مرحلة مصالحة حقيقية بتضميد الجراح واعطاء الأهالي حقهم بالمعرفة. هكذا نقفل الحرب اللبنانية على الحقيقة والمصالحة. لولا غازي عاد لما كان هذا القانون، الى روحه نقدّمه...GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 12, 2018

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة من الشرطة اللبنانية يبلغ عدد المخفيين قسرا نحو 17 ألف شخص يعود تاريخ اختفائهم إلى بدايات الحرب الاهلية في لبنان عام 1975.