لا مساعدات أميركية لداعمي الإجهاض

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء توسيع قانون يحظر حصول منظمات أجنبية على مساعدات أميركية إذا كانت تروج أو تقدم خدمات إجهاض.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي إن الخطوة تغلق ثغرة قانونية كانت تسمح لمنظمات غير حكومية بالحصول على مساعدات لتمويل مجموعات أخرى تدعم الإجهاض.

وأضاف "هذه الإدارة تظهر أن بإمكاننا الاستمرار في تحقيق أهدافنا الصحية العالمية المهمة بما في ذلك توفير الرعاية الصحية للنساء، مع رفض دعم قتل الأجنة".

وتم اعتماد القانون الذي يعرف بقانون "مكسيكو سيتي" خلال عهد الرئيس رونالد ريغن في عام 1984، وتم إلغاؤه وإعادة تفعيله من قبل إدارات جمهورية وديموقراطية.

وأعاد الرئيس دونالد ترامب تفعيل عمل القانون ووسعه بعد وصوله إلى السلطة في 2017، ليشمل المزيد من برامج المساعدة المتعلقة بالصحة العالمية بما فيها الإيدز وصحة الأمهات والأطفال والملاريا.