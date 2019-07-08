تطوير نظام لهبوط الطائرات بشكل مستقل

نجح باحثون من جامعة ميونخ التقنية في إجراء تجربة هبوط طائرة بطريقة آلية مستقلة من دون تدخل الطيار أو تلقي توجيهات من المطار لأول مرة في تاريخ الطيران.

وتستطيع الطائرات بشكل عام استخدام وضعية الطيار الآلي من أجل عملية الهبوط والتي تتم بمساعدة من المطار بحيث يتم بث موجات خاصة توجه أجهزة الهبوط٬ في حين يعمد النظام الجديد إلى جعل الطائرة تهبط لوحدها من دون الاعتماد على توجيهات المطار.

واستطاع الباحثون تطوير نظام هبوط آلي مستقل للطائرات يعتمد على خرائط الـ "GPS" وكاميرات تصوير، ويقوم كمبيوتر خاص بتحليل صورها بشكل مباشر لتقوم بعملية الهبوط.

ويعتمد نظام الهبوط الجديد أيضا على كاميرات تصور بالأشعة تحت الحمراء من أجل تحديد مسار المدرج حتى لو كان الجو غائما أو يغمره الضباب، ما يتيح له إجراء العمليات الحسابية وبسرعة لحظية من أجل تحديد مسار الهبوط بشكل سلس.

ويأمل الباحثون من تطوير النظام ليمكن الطائرات كبيرة الحجم من الهبوط بشكل آلي ومستقل وسلس٬ من أجل مساعدة الطيارين وتوفير وسيلة إضافية تمكنهم من إكمال رحلاتهم بأمن وسلام.