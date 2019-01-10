حظر الإعلانات.. ميزة جديدة من غوغل

قالت "غوغل" إن مستخدمي متصفح كروم في جميع انحاء العالم سيمكنهم اعتبارا من منتصف العام الجاري حظر الإعلانات المزعجة، بعد أن كانت الميزة متاحة في أميركا الشمالية وأوروبا فقط.

ويأتي هذا الإعلان من غوغل بعد ساعات من بيان أصدره "تحالف من أجل إعلانات أفضل" الذي انضمت إليه غوغل في 2017.

وحدد البيان 12 نوعا من الإعلانات التي سيتاح للمستخدمين حظرها ومن بينها الإعلانات المنبثقة وتلك التي تتضمن مقاطع فيديو يتم تشغيلها تلقائيا مع الصوت.

ووفقا لغوغل، فإن ميزة حظر الإعلانات ستكون متاحة لمستخدمي كروم في جميع أنحاء العالم اعتبارا من التاسع من تموز/يونيو المقبل.