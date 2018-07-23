لافروف إلى إسرائيل بعد اعتراض صواريخ سورية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور إسرائيل الاثنين لبحث الأزمة السورية.

المرصد: صواريخ استهدفت معامل يديرها الحرس الثوري الإيراني في مصياف

وقال نتانياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب مني هذا الاجتماع خلال محادثة معي قبل بضعة أيام".

ويأتي ذلك بعد توتر على الحدود بين سورية وإسرائيل.

وقال مراسل الحرة إن الجيش الإسرائيلي أطلق صافرات الإنذار لوحدات الدفاع الجوي قرب الحدود.

الحكومة الكندية: الأوضاع الميدانية حالت دون إجلاء الدفعة الثانية من عناصر الخوذ البيضاء

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن تفعيل منظومته للدفاع الجوي كان ردا على إطلاق صواريخ من سورية. وأضاف أن منظومة "مقلاع ديفيد" اعترضت صواريخ كانت في طريقها لإسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه تم إسقاط الصواريخ في داخل سورية، ولكن تم إطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أطلقت للمرة الثانية في أسبوع صاروخ باتريوت على طائرة بدون طيار اقتربت من الحدود قادمة من سورية.

صواريخ في سورية

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن 10 صواريخ من طائرات إسرائيلية استهدفت معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في مدينة مصياف.

وأفاد بأن الذي يشرفون على هذه المعامل هم من الحرس الثوري الإيراني، وتقوم هذه المعامل بتصنيع صواريخ أرض قصيرة المدى.

تعثر إجلاء "الخوذ البيضاء"

إلى ذلك، أعلن مصدر في الحكومة الكندية أن الاوضاع الميدانية حالت دون إجلاء الدفعة الثانية من عناصر الخوذ البيضاء مع عائلاتهم من سورية إلى الأردن عبر إسرائيل.

ولا تزال الدفعة عالقة في سورية، ومن غير المعروف ما إذا كان بالإمكان تنفيذ عملية إجلاء جديدة لإخراجهم من هناك أم لا.

ووصل مئات من أعضاء جماعة "الخوذ البيضاء" إلى الأردن بمساعدة جنود إسرائيليين وقوى غربية.