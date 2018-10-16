لاعب برشلونة السابق يواجه السجن في تركيا

يواجه الدولي التركي أردا توران لاعب وسط برشلونة المعار حاليا إلى باشاك شهير عقوبات بالسجن لفترة طويلة بعد اتهامه بالتحرش الجنسي والاخلال بالنظام العام في تركيا.

وقالت وسائل إعلام رسمية تركية الثلاثاء إن الاتهامات وجهت لتوران بعد شجار مع المطرب بيركاي شاهين في ملهى ليلي بإسطنبول.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن النيابة العامة طالبت بسجنه لمدة 12 عاما ونصف، بعد اتهامه أيضا "بتعمد إصابة شخص واستخدام سلاح غير مرخص".

وفرض نادي باشاك شهير غرامة مالية على اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، بقيمة 431 ألف دولار بسبب الواقعة.

وكانت الشرطة استدعت توران الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن الحادث الذي ذكرت تقارير أنه تسبب في كسر أنف المطرب.