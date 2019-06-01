لاعبون عرب سبقوا صلاح إلى نهائي أبطال أوروبا

عيون الملايين تتطلع لمتابعة ما سيحققه اللاعب العربي المصري محمد صلاح الذي يخوض نهائي أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي مع وصيف الدوري الإنكليزي للسنة الثانية على التوالي أيضا ليفربول.

وصلاح هو اللاعب رقم خمسة في قائمة نجوم كرة القدم العربية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أول لاعب عربي يشارك في النهائي لمرتين متتاليتين.

فمن هم اللاعبون الذين سبقوا محمد صلاح في الوصول للنهائي؟

الجزائري رابح ماجر

هو أول عربي وأفريقي يتأهل لنهائي دوري الأبطال مع فريقه بورتو البرتغالي في موسم (1986-1987)، أمام بايرن ميونيخ الألماني.

لم يكتف ماجر بالتمثيل المشرف للعرب، بل أحرز هدفا عالميا شهيرا بالكعب، وصنع الآخر لتنتهي المباراة بهدفين لفريقه مقابل هدف.

​المغربي رضوان حجري

مع فريق برتغالي أيضا هو نادي بنفيكا، وبالتحديد في الموسم التالي وهو 1988-1987، وصل رضوان حجري لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر المباراة بعد أن وصل إلى ركت الترجيح أمام آيندهوفن الهولندي.

المغربي المهدي بنعطية

بعد عام واحد من انضمام بنعطية (31 عاما) إلى نادي يوفنتوس الإيطالي قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، وصل مع فريقه إلى النهائي أمام نادي ريال مدريد الأسباني.

لم يشارك بنعطية في المباراة التي خسرها يوفنتوس (1-4).

المغربي أشرف حكيمي

توج حكيمي مع فريقه ريال مدريد العام الماضي بكأس البطولة رغم عدم مشاركته، بعد أن فاز على فريق اللاعب المصري محمد صلاح ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف للريدز.