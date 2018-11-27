لاجئ سوري علق بمطار ماليزي يغادر إلى كندا

حصل لاجئ سوري تقطعت به السبل لأشهر في مطار ماليزي على إقامة دائمة في كندا وتوجه إلى فانكوفر الثلاثاء بحسب ما أعلن محاميه.

وباتت قضية اللاجئ حسان القنطار معروفة على نطاق واسع بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهره وهو يقتات من وجبات طعام تبرعت بها شركات طيران، أو يستحم ويقص شعره في حمامات أحد مطارات كوالالمبور.

وعلق القنطار في كوالالمبور منذ آذار/مارس، بعد أن منع من دخول ماليزيا لمسائل تتعلق بالتأشيرة، كما لم يتمكن من السفر إلى دول أخرى، وتم توقيفه الشهر الماضي.

وقال الرجل البالغ 36 عاما في فيديو نشره على تويتر الاثنين "أعرف أنني أبدو وكأنني خرجت من العصور الحجرية والوسطى. آسف لذلك"، فيما بدت عليه علامات التعب ونمت لحيته.

وأضاف: "في السنوات الثماني الأخيرة، كانت الرحلة صعبة وطويلة، وفي الأشهر الـ10 الماضية كانت صعبة جدا وباردة".

وأعلن المسؤولون الماليزيون في وقت سابق أنهم سيعملون مع السلطات السورية لترحيله إلى بلاده التي تشهد نزاعا.

لكن محاميه أندرو بروير قال إن السلطات أحضرت القنطار مباشرة إلى مطار كوالالمبور الاثنين قبل أن تضعه على متن طائرة متوجهة إلى فانكوفر.

وقال بروير إن السلطات الكندية اعتبرت موكله لاجئا ومنحته الإقامة الدائمة بموجب برنامج اللاجئين. وأضاف: "بالطبع سررنا جدا لأن ماليزيا وافقت على ما يبدو والتزمت بالقانون الدولي".

وفي شريط الفيديو، يقول القنطار إنه اليوم سيكون في مطار تايوان وغدا في نهاية رحلته فانكوفر في كندا".

ويتابع "ما كنت لأنجح في ذلك من دون دعمكم ودعواتكم جميعا".

والقنطار ليس طالب اللجوء الوحيد الذي احتجز في مطار لفترة طويلة. ففي 2015، أمضت أسرة عراقية أكثر من شهرين في حجرة تدخين في مطار بموسكو وعاشت على ما كان يقدمه المسافرون لها من طعام وماء.

وفر ملايين السوريين من نزاع مدمر في بلادهم مستمر منذ سبع سنوات أودى بحياة أكثر من 350 ألف شخص.