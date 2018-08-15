لإنهاء 'الاضطرابات'.. اتفاق بين الخطوط المغربية والطيارين

توصلت شركة الخطوط الملكية المغربية إلى اتفاق مع طياريها بعد الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها منذ ثلاثة أسابيع، حسب بيان مشترك الأربعاء.

ولم يكشف البيان مضمون الاتفاق بينما أعلن الموقع الإلكتروني للشركة حذف ست رحلات كان من المفترض أن تنطلق الأربعاء من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مدن أوروبية، فضلا عن "اضطرابات" تهدد سبع رحلات أخرى.

وتنشر الخطوط المغربية، المملوكة للدولة، على موقعها الإلكتروني بشكل يومي بيانات الرحلات الملغاة منذ 20 تموز/يوليو، لكنها لم تكشف عن حجم الخسائر التي تكبدتها بفعل هذه الاضطرابات.

وعبر الطرفان عن "ارتياحهما لإبرام هذا الاتفاق النابع من وعيهما بالرهانات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد" و"الدور الأساسي لقطاع السياحة".

وأكد البيان "أهمية" الطيارين و"الحاجة الملحة إلى تمكينهم من ظروف عمل مثالية".

وكانت شركة الخطوط الجوية الوطنية أشارت في وقت سابق إلى "إضراب" للطيارين، وحملهم مديرها عبد الحميد عدو مسؤولية فشل المفاوضات بين الطرفين، لكن جمعية الطيارين نفت أي إضراب محملة الشركة مسؤولية الاضطرابات.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأيام الأخيرة أنباء عن احتجاجات لمسافرين وجدوا أنفسهم عالقين في مطاري بروكسل وأمستردام، بسبب اضطراب رحلات الشركة.

وكانت نقابة الفدرالية الوطنية للنقل الجوي دعت طرفي النزاع إلى "حوار بناء" تفاديا لتكرار الأزمة التي شهدتها الشركة عام 2009 وأدت إلى خسائر وتسريح مستخدمين، قبل أن تستعيد توازنها اعتبارا من العام 2012.