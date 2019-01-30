لأول مرة منذ عقود.. ملك إسبانيا في العراق

وصل ملك إسبانيا فيليبي السادس الأربعاء إلى بغداد، في أول زيارة لملك إسباني منذ أربعة عقود إلى العراق حيث تفقد القوات الخاصة المنتشرة في البلاد.

وبعيد ذلك، التقى فيليبي السادس الرئيس العراقي برهم صالح، بعدما أعلنت بغداد نهاية العام 2017 دحر تنظيم داعش، رغم استمرار القوات العراقية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشن ضربات ضد المتطرفين.

وتشارك إسبانيا بعدد من الجنود في التحالف الدولي ضد داعش.

وبعد دعم التحالف للقوات العراقية في دحر تنظيم داعش من المناطق الحضرية في العراق، لا يزال مستشارون ومدربون عسكريون متواجدين في العراق، بينهم بضع مئات من الإسبان.