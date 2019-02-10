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إضراب تعليمي في دنفر

جانب من احتجاجات المعلمين في دنفر

لأول مرة منذ ربع قرن من الزمن، سيضرب معلمو مدينة دنفر بولاية كولورادو عن العمل في إطار مطالباتهم برواتب أفضل.

وسيبدأ الإضراب الاثنين بعدما أعلنت رابطة معلمي دنفر في بيان مساء السبت فشل المفاوضات بين الرابطة ومسؤولي الإدارة التعليمية.

وستبقي الإدارة المدارس مفتوحة للطلاب خلال فترة الإضراب غير المحددة، وسيشرف على الطلاب معلمون احتياطيون وموظفون إداريون.

ولكن في ظل نقص في عدد الموظفين والمعلمين الاحتياطيين، قالت إدارة المدارس إنها ألغت الحصص الدراسية لخمسة آلاف من طلاب الروضة.

وحسب بيان رابطة المعلمين، فإن 93 بالمئة من أعضائها أيدوا القيام بإضراب في تصويت أجرته الرابطة الشهر الماضي.

ويأتي إضراب معلمي دنفر بعد موجة إضرابات شبيهة في القطاع التعليمي العام الماضي أبرزها كان في لوس أنجليس.

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