لأول مرة.. اكتشاف بحيرة في المريخ

قال علماء فضاء الأربعاء إنهم عثروا للمرة الأولى على بحيرة عملاقة من الماء المالح تحت سطح المريخ، ما يعزز التوقعات بإيجاد مزيد من الماء، بل وحتى الحياة، على الكوكب الأحمر.

ويبلغ عرض البحيرة 20 كيلومترا وهي موجودة بعمق كيلومتر ونصف تحت طبقة من الجليد، وفق بحث نشره علماء إيطاليون في مجلة "ساينس" الأميركية المتخصصة.

وهذه أكبر كمية من الماء السائل يتم إيجادها على المريخ، وهو الكوكب الجاف والبارد في الوقت الحالي لكنه كان يحوي مياها سائلة وبحيرات قبل 3.6 مليارات سنة.

وقال الأستاذ المشارك في جامعة سوينبورن الأسترالية آلان دافي إن "هذه اكتشافات مدهشة ترجح أن الماء على المريخ ليس فقط مجرد التدفقات المؤقتة التي أظهرتها اكتشافات سابقة، بل كتلة مائية ثابتة بمقدورها توفير الظروف الملائمة للحياة لفترات طويلة".

وتساعد دراسة مصادر المياه على المريخ في تجهيز رحلات بشرية مستقبلية للكوكب الأحمر.