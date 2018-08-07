لأسباب اقتصادية.. 15 حالة انتحار في شهر واحد بمصر

مصطفى هاشم/ خاص لـ"موقع الحرة"

في الأول من تموز/يوليو، أقدمت المصرية أميرة محمد (20 عاما) على الانتحار قفزا أمام المترو بمحطة مار جرجس، بعد أن كانت تمر بحالة نفسية سيئة لكثرة المشاكل اليومية مع أشقائها وضيق الحال وعدم قدرة والدها على تحمل كافة متطلباتها، حسب تحريات الشرطة.

بعد 10 أيام من هذه الواقعة، انتشل أهالي إحدى قرى محافظة المنيا، جثة شاب من ترعة الإبراهيمية انتحر بإلقاء نفسه في المجرى المائي لفشله في الحصول على فرصة عمل.

تكررت بعد ذلك حالات الانتحار لأسباب اقتصادية في مصر خلال تموز/يوليو الماضي.

15 حالة في شهر واحد

حسب تقرير صادر عن برنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغت حالات الانتحار بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية 15 حالة في شهر تموز/يوليو، من بينها 13 حالة لقى أصحابها مصرعهم بالفعل.

ويوضح محمد عبد السلام مدير البرنامج لـ"موقع الحرة" أن التقرير يعتمد على الحالات التي تنتحر بسبب ظروف مثل المرور ضائقة مالية، العجز عن الإنفاق على الأسرة.