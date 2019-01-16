كينيا تعلن القضاء على منفذي هجوم نيروبي

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الأربعاء أن عناصر حركة الشباب الإسلامية الذين نفذوا هجوما في مجمع فندقي في نيروبي أوقع 14 قتيلا على الأقل، "تمت تصفيتهم" على أيدي قوات الأمن في ختام حصار استمر نحو 20 ساعة.

وقال الرئيس في مؤتمر صحافي "يمكنني التأكيد أن العملية الأمنية في (مجمع) دوسيت انتهت قبل نحو ساعة وأنه تمت تصفية كل الإرهابيين"، موضحا أن "14 شخصا بريئا" لقوا مصرعهم.

وأضاف الرئيس الكيني أنه تم إجلاء أكثر من 700 شخص من المجمع "في ساعات الصباح الأولى" حين كان لا يزال الهجوم مستمرا.

وكانت مصادر الشرطة ومسؤول في المشرحة قد أعلنا في وقت سابق سقوط 15 قتيلا.

ولم يتضح على الفور عدد المهاجمين بالإجمال.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن مواطنا أميركيا بين القتلى من دون أن تفصح عن هويته، في حين قالت وزارة الدفاع البنتاغون إن القوات الأميركية القريبة من لامو على الساحل الكيني على استعداد لمساعدة السلطات المحلية، مشيرة إلى أنها من وحدات النخبة وأن عددها لا يتجاوز مئة عسكري.

وأظهرت مشاهد التقطت من كاميرا مراقبة بثتها وسائل إعلام محلية أربعة رجال مسلحين يدخلون المجمع بعد ظهر الثلاثاء. وقام واحد منهم على الأقل بتفجير نفسه عند بدء الهجوم.

وأفاد مصدر في الشرطة أنه تم قتل اثنين من المهاجمين صباح الأربعاء بعد استمرار تبادل إطلاق النار لليوم الثاني من الهجوم.

وكانت حركة الشباب قد تعهدت بالانتقام من كينيا لإرسالها قوات إلى الصومال لمحاربتها منذ سنة 2011.