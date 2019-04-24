كيم يصل إلى روسيا

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد عبور قطاره إلى داخل روسيا الأربعاء، عن أمله في عقد قمة "ناجحة ومفيدة" مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وصرح كيم للتلفزيون الروسي في خاسان حيث عبر قطاره "آمل بأن تكون هذه الزيارة ناجحة ومفيدة وآمل بأنني خلال المحادثات ... سأتمكن من إجراء نقاشات مهمة بشأن حل مسائل في شبه الجزيرة الكورية وبشأن تطوير علاقاتنا الثنائية".

ومن المتوقع أن يقدم كيم نفسه باعتباره لاعبا جادا على الساحة الدولية مع أول لقاء له ببوتين، وأن يسعى في الوقت نفسه إلى مساعدة حليف رئيسي في تخفيف الضغط الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأميركية والدولية.

وقال يوري أوشاكوف المساعد بالكرملين إن كيم سيلتقي ببوتين في مدينة فلاديفوستوك الساحلية المطلة على المحيط الهادي الخميس وإن الجمود النووي مع الولايات المتحدة سيتصدر جدول أعمال اللقاء.

وأضاف أوشاكوف "استقر الوضع إلى حد ما في أنحاء شبه الجزيرة خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك إلى حد كبير بفضل مبادرات كوريا الشمالية لوقف تجارب الصواريخ وإغلاق موقعها للتجارب النووية".

وأضاف المسؤول الروسي أن بلاده "تنوي المساعدة بأي طريقة ممكنة لتعزيز هذا التوجه الإيجابي".