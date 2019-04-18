كيم يشرف على تجربة سلاح 'تكتيكي'

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف الأربعاء على تجربة نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية.

ولم تصف الوكالة على وجه التحديد نوع السلاح، لكن كلمة "تكتيكي" تشير إلى أسلحة قصيرة المدى في مقابل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن الصاروخ مزود "بنظام توجيه متميز... ورأس حربية قوية".

وأضافت أن هذه هي أول تجربة علنية لأسلحة منذ انعقاد القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس دونالد ترامب في هانوي، عاصمة فيتنام، في شباط/فبراير الماضي.

وكان كيم وترامب قد التقيا للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة حيث وقعا إعلان "نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية". واختتمت القمة الثانية في هانوي من دون التوصل إلى اتفاق.

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