كيم 'مستعد' للسماح بتفتيش مجمع نووي

نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مصدر دبلوماسي رفيع القول إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أبدى استعداده للسماح بدخول مفتشين إلى المجمع النووي الرئيسي في يونغبيون.

وكان كيم قد تعهد من قبل بإغلاق مجمع يونغبيون مقابل إجراءات مماثلة من الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إنه إذا صحت هذه الأنباء فإن عرض كيم سيمثل خطوة هامة نحو تلبية مطالب الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه، وهو الموقف الذي التزمت به واشنطن منذ القمة التاريخية التي جمعت كيم بالرئيس دونالد ترامب في حزيران/يونيو الماضي.

وكانت آخر مرة سمحت فيها كوريا الشمالية بدخول مفتشين دوليين إلى يونغبيون في عام 2009، بحسب الوكالة.

وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، أرجأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أجل غير مسمى لقاء كان مقررا في نيويورك مع كيم يونغ شول، مساعد الزعيم الكوري الشمالي، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين حول تخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.

وأعلن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن مؤخرا أنه رصد نحو 13 موقعا من بين 20 في كوريا الشمالية يعتقد أنها تستخدم بشكل سري لتطوير أو إخفاء صواريخ متحركة قادرة على حمل رؤوس نووية.