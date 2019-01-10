كيم: سنسعى لإنجاح قمة محتملة مع ترامب

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن بلاده ستبذل جهودا خلال القمة الثانية المحتملة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لتحقيق نتائج تلقى ترحيب المجتمع الدولي"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية الخميس.

تصريحات كيم جاءت غداة قمته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين.

الرئيس الصيني أكد من جهته أن بكين تدعم القمة الثانية المحتمل عقدها قريبا بين بيونغ يانغ وواشنطن وتأمل أن يخطو كلا الطرفين خطوة باتجاه الآخر لكي "يلتقيا في منتصف الطريق".

وقالت شينخوا إن شي أبلغ كيم خلال اجتماع في بكين أن "التسوية السياسية (لقضية) شبه الجزيرة الكورية هي اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة".

وعاد كيم إلى بلده الأربعاء بعد زيارة مفاجئة إلى الصين استمرت يومين. وعلى جاري عادتها انتظرت بكين انتهاء الزيارة ومغادرة الزعيم الكوري الشمالي أراضيها لتعلن عن فحوى محادثاتها مع قادتها.

وكان كيم وصل إلى بكين الثلاثاء في زيارة هي الرابعة له إلى حليفه الدبلوماسي الكبير الوحيد، حيث التقى بالرئيس شي وزار مصنعا، بحسب تقارير إعلامية.