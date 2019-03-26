كيف يمكن لطيار بوينغ 737 تلافي سقوطها؟

كشفت تجارب محاكاة لقيادة طائرة بيونغ 737 ماكس 8 أن لدى الطيار 40 ثانية لمعالجة المشكلة الفنية التي يمكن أن تواجهه لتلافي السقوط.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أن طيارين يجرون اختبارات محاكاة لمعرفة الظروف والمشاكل التي واجهت طائرة ليون التي سقطت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 في البحر بإندونيسيا.

وظهر خلال اختبار المحاكاة فشل أحد أجهزة الاستشعار التي يفترض أن تفعّل برنامجا يمنع السقوط ويحافظ على دفع مقدمة الطائرة للأعلى.

ويتطلب تفادي السقوط تدخل الطيار وفصل نظام التحكم الآلي حتى لا تتجه مقدمة الطائرة للغوص نحو الأسفل.

ولا تزال السلطات الإندونيسية تبحث عن سبب سقوط الطائرة في بحر أيجه، وتدور الشكوك حول نظام التحكم بالطائرة أم سي أيه أس، والذي يفترض أن يحمي مقدمتها من السقوط.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة بوينج دينيس ويلنبرغ قد أعلن أخيرا أن بوينغ ستطلق تحديثا لنظام طائرة بوينغ 737 ماكس.

ومنعت غالبية الدول حول العالم طيران طائرات بيونغ 737 ماكس في أجوائها.