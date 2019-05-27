الدين والسياسية والاقتصاد.. مواقف الشباب العرب

تقدر أعداد فئة الشباب في الدول العربية بنحو 200 مليون شاب وشابة وبما تشكل نسبته 65 في المئة من عدد السكان.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "أصداء بي سي دبليو" للسنة الحادية عشرة لرأي الشباب العربي لعام 2019، أكد 79 في المئة ضرورة إصلاح المؤسسات الدينية، فيما أشار 66 في المئة إلى اتخاذ الدين دورا كبيرا في المنطقة، ويرى نصف الشباب العربي أن القيم الدينية تعيق تقدم المنطقة.

ويرى 59 في المئة من الشباب العرب أن العلاقات الشيعية-السنية تزداد تدهورا، إذ تظهر النتائج أن هذا الشعور يزداد عاما بعد عام.

البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة

وتبقى التحديات الاقتصادية على رأس أولويات الشباب العربي، إذ يطالبون بدور أكبر للحكومات في مساعدتهم على تخطيها من خلال تقديم الدعم المباشر لهم، ويقول اثنان من بين كل ثلاثة مشاركين في الاستطلاع إن دولهم لا تقوم بما يكفي لمساعدة الأسر الشابة، ويرتفع هذا الشعور بشكل كبير في دول الشرق الأوسط، حيث يرى 83 في المئة من الشباب أن بلدانهم لا تقوم بدعمهم بقدر مناسب.

ويخشى نحو نصف الشباب العرب من ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، فيما تراجع الخوف من تهديدات الإرهاب والصراعات في المنطقة إلى نحو ربع المشاركين في الاستطلاع.

ويدعم 60-95 في المئة من الشباب ضرورة تعزيز سياسات توفير الأمن والتعليم والرعاية الصحية ودعم الطاقة وتوفير الوظائف والإسكان لجميع المواطنين.

وأظهرت النتائج أن غالبية الشباب العربي يشعرون بالقلق من جودة التعليم الذي يتلقونه في بلدانهم، خاصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي ترتفع فيها نسبة عدم الرضى عن 80 في المئة من المشاركين.

ويفضل اثنان من بين ثلاثة شباب إتمام دراساتهم العليا في جامعات وكليات في دول غربية، فيما يرغب شخص واحد بإتمام تعليمه بمؤسسات تعليمية داخل بلده.

الولايات المتحدة والسعودية

وينظر نحو نصف الشباب العربي إلى الولايات المتحدة والسعودية على أنهما الأكثر تأثيرا على العالم العربي خلال نصف العقد الماضي.

ورغم أن أكثر من 40 في المئة ينظرون لأميركا على أنها حليف هام في المنطقة، إلا أن 59 في المئة يرون فيها دولة "معادية" لبلدانهم.

وفيما يتعلق بإيران ينظر 67 في المئة من الشباب العربي إلى إيران كـ"عدو"، وتقل النسبة عند الحديث عن روسيا، إذ يراها 36 في المئة من الشباب على أنها دولة "معادية".

ويرى نحو 80 في المئة من الشباب العربي أن صورة السعودية ستتأثر سلبيا بسبب مقتل مواطنها الصحافي جمال خاشقجي.

ويشير 73 في المئة من الشباب العرب إلى ضرورة إنهاء الحرب الأهلية القائمة في سوريا، بصرف النظر عن بقاء بشار الأسد من عدمه، كما تشكل قضية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مصدر قلق لنحو 79 في المئة من المشاركين في الاستطلاع.

الشباب والتكنولوجيا

وارتفعت أعدد الشباب الذي يتسوقون عبر الإنترنت لتتجاوز ما نسبته 70 في المئة خلال 2019 مقابل 53 في المئة في 2018، فيما لا يزال الدفع نقدا يشكل نصف المبيعات عبر الإنترنت، بينما يدفع النصف الآخر ببطاقات الائتمان المختلفة.

وتستحوذ مشتريات الملابس ووجبات الطعام الجاهزة والأجهزة الإلكترونية على التسوق عبر الإنترنت.

كما ارتفعت نسبة اعتماد الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للأخبار، لتصل إلى 80 في المئة في 2019، فيما كانت 25 في المئة فقط في 2015، حيث تستخدم 90 من وسائل التواصل الاجتماعي من بين 100 على الأقل بشكل يومي.