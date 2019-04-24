هل تزعجك إشعارات آيفون؟ نصيحة من رئيس آبل

كشف الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك خلال منتدى لمجلة تايم الثلاثاء عن كيفية تعامله مع هاتفه آيفون، ودعا مستخدمي هذا الهاتف إلى التحكم في الإشعارات التي تصلهم.

كوك أكد خلال المنتدى أن آبل عندما صممت الجهاز لم تقصد أبدا أن يؤدي إلى إدمان المستخدمين له: "لا نريد أن يستخدم الناس هواتفهم طوال الوقت. لم يكن هذا هدفنا أبدا".

وتطرق كوك إلى قضية الكم الهائل من الإشعارات التي تصل الهواتف، قائلا: "في كل مرة تلتقط فيها هاتفك، فهذا يعني أنك تتجاهل كل من تتعامل معه، أو تتحدث معه".

وأضاف: "إذا كنت تنظر إلى هاتفك أكثر مما تنظر في عيون شخص آخر، فأنت مخطئ".

وكشف أنه هو شخصيا أغلق هذه الخاصية في التطبيقات التي يستخدمها في هاتفه: "سألت نفسي: هل أنا حقا بحاجة إلى آلاف الإشعارات كل يوم. إنه شيء لا يضيف قيمة لحياتي، أو يجعلني شخصا أفضل".



