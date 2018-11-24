ابنتا خاشقجي تودعان والدهما

ودعت ابنتا الصحافي المقتول جمال خاشقجي أباهما في رسالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وتعهدت نهى ورزان جمال خاشقجي الحفاظ على إرثه، وقالتا "هذا ليس تأبينا إنه وعد بأن نوره لن يتلاشى أبدا، وبأن يتم الحفاظ على إرثه من خلالنا".

وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

ونشرت الصحيفة الرسالة على الموقع الإلكتروني الجمعة.

ووصفت الابنتان والدهما الذي أشارتا إليه في المقال بكلمة "بابا"، بأنه كان "رجلا محبا بقلب كبير" يقوم برحلات في أرجاء العالم ويعود منها دائما حاملا "هدايا وقصصا رائعة".

وتابعت الابنتان "كما كنا نشعر بجمال القصص، كنا أيضا نعرف من سن مبكرة أنه رجل مهم، لكلماته تأثير على الناس من مسافة كبيرة".

وذكرتا أن من الأمور المهمة بالنسبة إليه كانت "أن يتكلم ويشارك آراءه وأن يجري مناقشات صريحة".

وتابعتا "الآن، كلماته تحفظ روحه معنا، ونحن ممتنون لذلك".