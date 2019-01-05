هل سرق ماسك تصميم ستارشيب؟

نشر مالك شركة "سبيس إكس" أيلون ماسك السبت تغريدة تضمنت رسما يوضح شكل السفينة الفضائية ستارشيب التي تعكف شركتها على تجميعها.

وقال ماسك في تغريدته: "لقطة جيدة لستارشيب أثناء تجميعها في بوكا تشيكا، تكساس".

وأثارت تغريدة ماسك الجدل على تويتر، إذ رد مغردون أن هذا الرسم ما هو إلا إعادة إنتاج لرسوم قديمة تعود لحقبة الخمسينيات عندما لم يكن الوصول للقمر سوى حلم يراود العلماء.

وكشف ماسك في رده على مغردين عن تفاصيل إضافية تتعلق بسفينة "سبيس إكس" الفضائية، إذ يتوقع أن تنتهي عملية التجميع خلال ثمانية أسابيع.

ونشرت قناة "CBS 4" تصويرا لمكان تجميع سفينة "سبيس إكس".

خارطة تظهر منشأة "سبيس إكس" في تكساس.

وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت في الربع الثاني من العام الماضي أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول مسافر تنقله الشركة في رحلة خاصة إلى القمر.