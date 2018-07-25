كيف تعزز حضورك على تويتر؟ 10 نصائح ذهبية!

كيف تعزز حضورك على تويتر؟

تويتر ذاتها قدمت إجابة مطولة في دليل خاص بعنوان "PlayBook".

طبيعي أن تنصحك تويتر بالإنفاق الإعلاني، فهي شركة ربحية، لكنها تذهب أبعد من ذلك، وتكشف أن حصول بعض الحسابات على عدد كبير من المتابعين يعني بالضرورة أن لديهم ميزانيات مخصصة للإعلان.

وغالبا ما يتم دمج التغريدات المدفوعة بالتغريدات الأخرى التي تنتشر بسبب أهمية المحتوى الذي يوجد فيها. ويمكنك تخصيص أهداف متنوعة للإعلانات عبر تويتر، مثل جذب المزيد من المتابعين أو تحميل التطبيقات، مرورا بالتوعية أو نشر فيديوهات معينة.

بعيدا عن الإعلان، هذه عشر نصائح مجانية من تويتر:

- تكثيف التغريدات خلال فترة الظهيرة وحتى العاشرة مساء، إذ تلقى التغريدات خلال هذه الفترة تفاعلا أكثر من تلك التي تنشر في الأوقات الأخرى.

- التغريدات التي يتم إتباعها بوسم "هاشتاغ" تلقى تفاعلا أكثر بنسبة 100 في المئة أكثر من التي تنشر من دون هاشتاغات.

- لكن يبقى التساؤل: ما هو العدد الأمثل للهاشتاغات في كل تغريدة؟ يجيب الدليل بأن العدد يجب ألا يتجاوز هاشتاغين لكل تغريدة، وفي حال كان أكثر من ذلك سيكون الأثر عكسيا، حيث ينخفض التفاعل بدل الزيادة.

- بالرغم من أن عدد التغريدات التي تضم صورا متحركة لا يتجاوز الـ 2 في المئة، إلا أن التغريدة التي تضم صورا متحركة يكون التفاعل معها أكثر بنسبة 55 في المئة عن باقي التغريدات الأخرى.

- ولا تزال التغريدات التي تضم مقاطع فيديو تلقى تفاعلا بعشرة أضعاف التغريدات الأخرى، حيث يفضل نشر الفيديوهات التي تتراوح مدتها بين 60-90 ثانية للحصول على أفضل تفاعل.

- نشر تغريدات الفيديو يتيح لك الاستفادة من أسعار إعلانات أقل بنسبة 50 في المئة، عن أسعار الإعلانات للتغريدات الأخرى.

- يسمح تويتر بتغريدات لا تتخطى 280 حرفا، لكن كلما كنت موجزا في الصياغة كان أفضل للانتشار.

- استخدم تويتر للحصول على ملاحظات أو تعليقات حول شيء معين، أو في بعض الأحيان نشر استطلاعات للرأي.

- لحسابات الأعمال، أضف مكان العمل وحاول ملء الخانات في معلومات التعريف الخاصة بالحساب "Profile".

- لا تنس بالنهاية أن تويتر مخصص للمحادثات بين الطرفين، وليس للمحادثة من خلال طرف واحد، لهذا عليك متابعة حسابات أخرى على تويتر وعدم الاهتمام بمن يتابع حسابك فقط.