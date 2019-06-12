هكذا تعدم كوريا الشمالية مواطنيها

سلطت منظمة حقوقية في كوريا الجنوبية في تقرير حديث الضوء على الطريقة التي تتم فيها الإعدامات في كوريا الشمالية، وقالت إنها تتم من دون محاكمة عادلة ولا يسلم منها الأطفال.

"مجموعة عمل العدالة الانتقالية (TJWG)" وهي منظمة حقوقية مقرها صول وتضم ناشطين وباحثين من خمس دول نشرت أحدث تقريرها بعنوان "خارطة مصير الأموات: أعمال القتل والدفن في كوريا الشمالية".

التقرير الثاني للمظمة بعد التقرير الأول الذي صدر عام 2017 هو خلاصة أربعة أعوام من البحث في انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ويشير التقرير الصادر حديثا إلى أن "عمليات الإعدام التي تتم بإجراءات قصيرة أو تعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء" استمرت تحت قيادة كيم جونغ أون على الرغم من الانتقادات الدولية لتطبيق كوريا الشمالية عقوبة الإعدام من دون مراعاة الأصول القانونية.

استند التقرير إلى 610 مقابلات أجريت مع فارين من كوريا الشمالية إلى الجارة الجنوبية على مدار أربع سنوات، وصور أقمار صناعية لتحديد المواقع التي تمت فيها عمليات الإعدام.

الإعدامات التي تتم بموافقة الدولة، يقول التقرير، تنفذها فرق إطلاق نار، بشكل علني أمام حشود، حيث يتم توجيه الاتهامات والنطق بالحكم بعد محاكمة "قصيرة" تتم في موقع تنفيذ الحكم ودون وجود محامين يدافعون عن المتهمين.

أحد الشهود روى أنه في واحدة من تلك الإعدامات استخدم حراس أجهزة يدوية للكشف عن المعادن لمصادرة الهواتف المحمولة من شهود المحاكمة لمنعهم من تسجيلها، وهو ما يشير إلى أن النظام الكوري الشمالي يخشى أن يرى العالم هذه المشاهد.

يتم تنفيذ الإعدامات على ضفاف الأنهار والمساحات المفتوحة والحقول والأسواق والتلال والجبال والملاعب الرياضية وساحات المدارس.

وتقدر أعداد الحشود بالمئات وتصل أحيانا إلى ألف وأكثر، حسب رواية بعض الشهود.

بعض الذين تحدثوا مع المنظمة الحقوقية ذكروا أنهم أجبروا على مشاهة عمليات الإعدام، وقد شاهد أحدهم عملية إعدام طفل عمره سبع سنوات.

التقرير تسلم عشرات التقارير عن مواقع إعدامات جماعية، وقال إنه يتم أحيانا إعدام أكثر من 10 أشخاص في المرة الواحدة.

وحسب رواية الشهود، لا يتمكن أقارب المعدومين من استلام جثثهم ولا تتاح لهم معرفة أماكن دفنهم أو حرقهم في أماكن تخصصها الدولة لذلك.

ويتم الحكم بالإعدام عادة على جرائم القتل أو محاولة القتل، وسرقة النحاس وسرقة الأبقار وغيرها من الممتلكات، والجرائم الاقتصادية، والجرائم العنيفة، والجرائم السياسية.

