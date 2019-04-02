قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير الاثنين إن أفراد عائلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي تسلمت بيوتا بملايين الدولارات في السعودية ودفعات شهرية بمئات آلاف الدولارات كتعويض عن مقتل أبيهم، نقلا عن مسؤولين سعوديين سابقين وأشخاص مقربين من العائلة.

ورجحت الصحيفة أن يكون ابنا خاشقجي وابنتاه قد تسملوا أيضا مبالغ كبيرة قدرتها بملايين الدولارات لكل منهم في إطار مفاوضات "فدية"، يتوقع أن تكتمل بعد انتهاء محاكمات المتهمين بقتل خاشقجي خلال الأشهر القادمة، وفقا لما أدلى به للصحيفة مسؤولون وآخرون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

وقالت الصحيفة إن تسليم البيوت والدفعات الشهرية بنحو 10 آلاف دولار أو أكثر لكل فرد من أفراد عائلة خاشقجي، تمت العام الماضي بمصادقة العاهل السعودي الملك سلمان.

وامتنع صلاح الابن الأكبر لخاشقجي الذي كان مسؤولا عن المفاوضات المالية مع السلطات السعودي، حسب الصحيفة، عن التعلق حول الموضوع للصحيفة.

وقتل الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.