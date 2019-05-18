كيف تستخدم خرائط غوغل لمشاركة مكانك؟

يساعدك تطبيق خرائط غوغل في العثور على طريقك أو حتى في العثور على سيارتك، ولكن بإمكانه أيضا أن يساعد الآخرين في العثور عليك.

وتحتوي خرائط غوغل ميزة يتغاضى عنها كثير من المستخدمين، تتعلق بمشاركة مكانك مع شخص ما، ليتمكن من معرفة عنوان وجودك بدقة، حتى لو كنت تتحرك.

ويمكنك استخدام الميزة نفسها للسماح لشخص موثوق بالاحتفاظ بعلامات تبويب لتتبع خطوات سفرك إلى مكان معين ومعرفة موعد وصولك بدقة.

أفضل جزء في هذا كله أن العملية بسيطة جدا، وما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق خرائط غوغل على الهاتف.

انقر على النقطة الزرقاء على الخريطة التي تشير إلى موقعك الحالي.

حدد خيار "مشاركة موقعك الجغرافي" من القائمة التي ستظهر لك.

إذا كنت ترغب في مشاركة مكانك لفترة محددة فانقر على خيار "ساعة واحدة".

(يمكنك زيادة المدة عبر علامتي + و – الموجودتين على يسار خيار "ساعة واحدة")

إذا كنت ترغب في مشاركة موقعك إلى أجل غير مسمى، لغاية إيقاف تشغيله يدويا، فما عليك سوى تحديد خيار "حتى إيقاف هذا الإعداد".

بالنسبة لمستخدمي أجهزة آندرويد، حدد الشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه من قائمة جهات الاتصال المقترحة أو حدد تطبيقا (مثل Gmail أو الرسائل) لإرسال رابط خاص.

يمكنك أيضا اختيار نسخ الرابط إلى حافظة النظام الخاص بك ثم لصقه في أي مكان تريد.

أما مستخدمي أجهزة آيفون فيمكنهم النقر على "تحديد أشخاص" لاختيار شخص من جهات الاتصال الخاصة بهم، وبعدها اختيار "رسالة" لإرسال رابط خاص، أو تحديد "المزيد" لإرسال رابط خاص عبر خدمة اتصال أخرى.