كيف ترسل إيميلات سرية على جيميل؟

أعلنت غوغل مؤخرا عن خاصية جديدة في جيميل (Gmail) تمكنك من إرسال رسائل سرية لن يتمكن المتلقي من فتحها إلا برقم سري.. وأخرى تختفي بعد فترة من قراءتها.

وتتيح الخاصية الجديدة حماية المعلومات الموجودة في الإيميل من خلال وضع قيود بدرجات مختلفة تصل لحذف خيار إعادة الإرسال لطرف آخر.

​ولإرسال إيميل بهذه الخاصية عبر متصفح جهاز الحاسوب أو الأجهزة الخلوية التي تعمل بأنظمة "أي أو أس" (iOS) أو "أندرويد" (Android) عليك اتباع التالي:

- اذهب إلى جيميل (Gmail).

- اختر إنشاء (Compose).

- أسفل يسار الشاشة، تجد زرا مخصصا لـ"تفعيل الوضع السري" (Confidential mode).

- حدد تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز المرور (Expiration date and passcode).

- إذا اخترت "عدم إرسال رقم سري" (No SMS passcode) سيتمكن المستخدم من فتح الرسالة في حال كان يستخدم جيميل، وفي حال كان يستخدم تطبيقا آخر فسيتم إرسال رقم سري له.

- إذا اخترت "إرسال رقم سري" (SMS passcode)، فسيتم إرسال رقم سري للمستخدم وهنا عليك وضع رقم هاتف المستخدم وليس رقم هاتفك لتصله الرسالة.

وحتى إن كنت قد أرسلت الإيميل وتريد أن تمنع المستخدم من فتحه، فيمكنك ذلك:

- اذهب إلى جيميل (Gmail).

- اختر الإيميلات المرسلة (Sent).

- اختر الإيميل السري الذي أرسلته.

- اختر إزالة "حق الوصول" (Remove access).

ولفتح إيميل تم إرساله في الوضع السري، اتبع التالي:

- يمكنك عرض الإيميل والمرفقات حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

- سيتم إيقاف خيارات نسخ نص الرسالة والمرفقات ولصقها وتنزيلها وطباعتها وإعادة توجيهها.