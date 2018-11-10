احتفالات التونسيين بفوز الترجي

عمت فرحة غامرة شوارع تونس العاصمة بعد تتويج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه عقب انتفاضة قوية قادته للفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على الأهلي المصري.

ووضع الترجي حدا لإخفاقاته السابقة واستعاد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2011 كما أنهى عقدته أمام الأهلي المصري بعد أن فشل في التغلب عليه أربع مباريات متتالية على استاد رادس.

وانطلقت الاحتفالات وسط شوارع تونس العاصمة وأطلقت السيارات الأبواق ورفع المشجعون الأعلام الصفراء والحمراء والسوداء ورددوا الأهازيج التي تتغنى بإنجازات فريقهم.

وقال أحد مشجعي الترجي ويدعى معتز وهو يحمل علما عملاقا ويطلق الأهازيج في طريقه إلى باب سويقة مقر الترجي بمدينة تونس العتيقة لإكمال الاحتفالات "السعادة لا توصف، نحن أبطال افريقيا، نجحنا في الثأر من الأهلي بعد مرارة الخسارة عام 2012".

وأشاد باللاعبين قائلا "لقد أوفى اللاعبون بوعدهم وبقي اللقب في تونس".

وهذا اللقب الثالث للترجي بدوري أبطال إفريقيا بعد عامي 1994 و2011.