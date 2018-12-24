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من أميركا

كيفين سبيسي مطلوب للقضاء

كيفين سبيسي

أعلن مسؤول ادعاء في ولاية ماساتشوستس أن من المقرر استدعاء الممثل الشهير كيفين سبيسي الشهر المقبل على خلفية اتهام بـ"اعتداء جنسي" وضرب صبي مراهق داخل مطعم.

وصرح مايكل أوكيفي، مدعي دائرة كيب وآيلاندس لصحيفة "بوسطن غلوب"، بأن سبيسي سيمثل أمام محكمة دائرة نانتاكيت في السابع من كانون الثاني/يناير المقبل.

وكانت المذيعة الإخبارية السابقة هيذر أونرو قد تقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي ببلاغ قالت فيه إن الممثل وضع يده داخل سروال ابنها، الذي كان حينها يبلغ من العمر 18 عاما، في مطعم في تموز/يوليو 2016.

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