كويكب يمر قرب الأرض بسرعة هائلة

كشف مرصد متابعة الكويكبات التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، أن الكويكب (KY) سيمر قرب مدار الأرض الثلاثاء بسرعة تتجاوز 22 ألف كيلو مترا في الساعة.

وسيعبر الكويكب الذي يسير بسرعة فائقة ضمن مدار الأرض هذا العام، ويعد من مجموعة كويكبات أبولو القريبة من كوكبنا.

ويعد مدار الأرض هو المسار الذي يسير به كوكبنا حول الشمس، أثناء دورانها في محور حول نفسها.

ورغم أن التقديرات لقطر الكويكب لا تتجاوز 14-32 مترا، إلا أنه في حال دخوله المجال الجوي للأرض فإن آثاره ستكون مدمرة، إذ أصيب نحو ألف شخص بجروح خلال عام 2013 في منطقة جبال الأورال في روسيا بعد سقوط زخات نيازك على المنطقة.

ورصد الكويكب لأول مرة من قبل مختبر تابع لناسا في 26 آيار/مايو الماضي، وبعد دراسة مساره فقد تبين أن (KY) يزور مدار الأرض منذ التسعينيات وكانت أقرب نقطة له خلال عام 1997، كما تم رصده في نهاية عام 2015.

وتتوقع ناسا أن يعود (KY) للمرور عبر مدار الأرض في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.