كويكبات تضرب الأرض بوتيرة مضاعفة

تساقطت صخور ضخمة من الفضاء بوتيرة تزيد على ضعف المعتاد، وفقا لدراسة جديدة نشرت نتائجها في عدد الخميس من مجلة "ساينس".



لكن الدراسة تدعو إلى عدم القلق، إذ إن كويكبات تساقطت على الأرض على مدار 290 مليون عاما مضت بواقع أكثر من ضعف ما تساقط في 700 مليون عام سابقة.



وما زالت الكويكبات تصطدم بالأرض في المتوسط كل مليون أو ملايين قليلة من السنين، حتى مع زيادة معدل التصادم.



لا تظهر قائمة وكالة ناسا سقوطا لصخور فضائية كبيرة محتملة ولا تهديدات رئيسية وشيكة.



أكبر خطر معروف هو كويكب عريض يبلغ طوله 1.3 كيلومتر مع احتمال بنسبة 99.988 في المئة ألا يضرب الأرض عندما يكون قريبا للغاية في غضون 861 عاما.



ويعتقد معظم العلماء أن الديناصورات وكثيرا من السلالات الأخرى انقرضت بعدما تحطمت صخرة فضائية ضخمة في أمريكا الوسطى منذ حوالي 65 مليون سنة.



لكن كبيرة معدي الدراسة، سارة مزروعي، عالمة الكواكب بجامعة تورونتو، قالت إن "هذه الأحداث ما زالت نادرة ومتباعدة لدرجة أنني لست قلقة بشأنها ... إنها مجرد لعبة احتمالات".



قامت مزروعي وزملاؤها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بإعداد قائمة بفوهات الحفر على الأرض والقمر التي كانت أكبر من 20 كم وعرضت تواريخها.



تحتاج فوهة كبيرة إلى سقوط صخرة فضائية يبلغ عرضها 800 متر.



وقد سجل الفريق 29 حفرة لم يتجاوز عمرها 290 مليون سنة و9 بين 291 مليون و 650 مليون سنة.