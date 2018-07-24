'كوني حرة'.. مغربيات يواجهن الفكر 'المتسلط'

أطلقت شابات مغربيات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "كوني امرأة حرة" دفاعا عن حرية اللباس، ردا على الدعوات التي وصفنها بـ"الأبوية والظلامية" التي تملي عليهن ما يجب ارتداؤه.

وجاءت هذه الحملة بعد دعوات للرجال على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عدم ترك نسائهن يخرجن بلباس فاضح"، وخصوصا لباس البحر على الشواطئ المغربية التي تشهد إقبالا كبيرا في موسم الصيف.

محارية الفكر "الذكوري المتسلط" هو هدف الحملة التي أطلقتها مجموعة "مالي" التي تضم نشطاء يدافعون عن الحريات الفردية، وفق ما أفادت به مؤسسة المجموعة ابتسام لشكر.

واستنكرت مغردات من الأفكار الداعية إلى "الوصاية" على النساء، ونشرت بعض المدونات صورا لهن بملابس البحر تأكيدا لحقهن في ذلك.

وقالت شيماء في تغريدة "لا نلبس للفت انتباه الغير وإنما لأنفسنا".​

We dont dress to be stared at. We dress for ourselves.#كن_رجلا_ودّيها_فكرّك — Chaimae (@ChaimaeOufkkir) July 19, 2018

ونددت غيتا بالحملة التي جاءت تحت اسم "كن رجلا" واعتبرت أن جسد المرأة ملك لها، وليس مكانا للتشريعات والمزايدات السياسية:​

"Because I own my body. My body is not a political playground, it’s not a place for legislation. It’s mine, and it’s my future." -Samirah Raheem #كن_رجلا_ودّيها_فكرّك — Ghita. (@ghitadjemila) July 17, 2018

وقالت إيلا بلكاري في حسابها الخاص على تويتر إن "المرأة حرة في قراراتها وخياراتها".​

#كن_رجلا#SoisUneFemmeLibre Campagne esclavagiste "Sois un homme"#كوني_امرأة_حرة

Luttons contre l'obscurantisme, Sois Une Femme Libre, libre de porter un maillot/un bikini ou pas, libre d'aller à la plage ou pas, libre de tes décisions et de tes choix. pic.twitter.com/greNQfeOjU — Ela Belkary (@ElaBelkary) July 20, 2018

وقللت ترف من حملة "كن رجلا" قائلة "إن الأنثى بحاجة إلى رجل يسمع منها ولا يرغمها".​

#البنت_تحب_الراجل_اللي

كي تحبك المرأه !

اسمع منها لاتسمع عنها ، عاتبها لا تعاقبها ، دللها لا تهملها ، افهمها لا تجبرها ، ثق بها لا تراقبها ، كن رجلاً لها لا عليها !! — ﮼ترف ❥ (@shwayetamall) July 24, 2018

ويتفق ساري مع رأي ترف:

#البنت_تحب_الراجل_اللي

كن لها رجلا ،تقدرها وتحترمها و دايما مبتسما وتكون لك شريكه في حياتك تكن لكَ وطن ؛ فيهِ الحُب و الأمان و الوفاء ، هكذا هي الأنثى ❤️ — SAARi ساري (@musaari6) July 24, 2018

لكن القائمين على حملة "كن رجلا" قالوا إن الهدف منها هو تقديم النصح والوعظ المسموح به قانونا، في مواجهة "مشاهد التبرج والتعري المتزايدة" في المغرب.

ولا يوجد أي قانون يمنع النساء في المغرب من ارتداء لباس البحر على الشواطئ.

وقالت دراسة للأمم المتحدة نشرت العام 2017 إن 72 في المئة من الرجال و78 في المئة من النساء في المغرب يعتقدون أن لباسا غير محتشم "يبرر التحرش بالمرأة في الشارع".

وعادة ما تثير النقاشات حول الحريات الفردية الجدل في المغرب بين أوساط محافظة تناهض هذه الحريات باسم التقاليد وتأويلات معينة للدين من جهة، ونشطاء حقوقيين من جهة أخرى. وباتت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لهذه النقاشات.