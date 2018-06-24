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رياضة

كولومبيا تحيي حظوظها في مونديال روسيا

مدافع كولومبيا ييري مينا أثناء تسجيله هدف منتخب بلاده الأول أمام بولندا

أنعش المنتخب الكولومبي آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على نظيره البولندي الأحد بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

وتدين كولومبيا بانتصارها إلى صانع ألعابها خاميس رودريغيز الذي صنع أهداف فريقه الثلاثة التي سجلها ييري مينا في الدقيقة 40، وراداميل فالكاو في الدقيقة 70، وخوان كوادرادو في الدقيقة 75.

وعوضت كولومبيا بذلك خسارتها في المباراة الأولى أمام اليابان، وباتت تتخلف بفارق نقطة واحدة عن صدارة المجموعة التي تقف فيها اليابان والسنغال.

في المقابل ودعت بولندا النهائيات بتعرضها للخسارة الثانية تواليا، بعد الأولى أمام السنغال، وباتت أول منتخب أوروبي يودع المونديال.

وتخوض كولومبيا مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة أمام السنغال الخميس المقبل، وهي بحاجة إلى الفوز لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني، كما أن التعادل قد يكفيها شرط خسارة اليابان أمام بولندا.

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