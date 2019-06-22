ثلاثة كلاب تضبط كمية كوكايين قياسية

تمكنت مصالح الجمارك الفدرالية بالولايات المتحدة الأميركية من ضبط كمية كوكايين بلغت 17.5 طن (35000 رطل) مخبأة بين صفائح القرميد داخل سبع حاويات في ميناء فيلادلفيا قبل أيام.

وقالت السلطات الفدرالية الجمعة، إن قيمة المحجوزات بلغت نحو 1.1 مليار دولار، وهي من بين أكبر كميات المحجوزات في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية بحسب وسائل إعلام أميركية.

الفرقة التي تمكنت من ضبط الممنوعات تضم إلى جانب الضباط جو أنجارون وبريتني فورناروتو وسكوت كايفيت، ثلاثة كلاب هي بيلا وكوري وجاكس.

الكلاب الثلاثة بحسب الضباط كانت وراء هذا الاكتشاف التاريخي، إذ ظلت تبحث عن مصدر الرائحة التي تنبعث بالميناء إلى غاية وصولها إلى الحاويات السبع "التي كانت تحمل علم دولة ليبيريا" يقول أحد الضباط.

واعتقلت قوات الشرطة الفدرالية ستة يشتبه في تورطهم في محاولة إدخال هذه الكمية الهائلة من الكوكايين للأراضي الأميركية.

الوكيل الخاص المسؤول عن فرع التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي، مارلون ميلر، قال إن "ضبط تلك الكمية من الكوكايين هذا الأسبوع يعد إنجازا هائلا يوضح القوة المشتركة بين الشرطة وخفر السواحل".

الكلاب الثلاثة، بحسب الصحافة المحلية معروفة إقليميا ببراعتها في ضبط الممنوعات. وقد تغلب ثلاثتها على كلاب أخرى ضمن منافسات تنظمها مصالح الشرطة لكلاب الأمن المكلفة بمساعدة الشرطة والجمارك في الكشف عن الممنوعات على الحدود البرية والبحرية.

وفي شهر أيار/مايو الماضي، عثرت بيلا على عقاقير بقيمة 2 مليون دولار داخل عربة جرار كانت تمر عبر نيوجيرسي، وكان ذلك إنجازا آخر يؤكد نجاعة استخدام الكلاب المدربة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود.