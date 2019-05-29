كوشنر يصل إلى الأردن

استقبل الملك الأردني عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الملك الأردني ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.

تحديث 14:10 ت.غ

وصل المستشار الرئاسي الأميركي جاريد كوشنر إلى الأردن حيث يحاول حشد الدعم العربي لمؤتمر سلام أميركي الشهر المقبل في البحرين.



ولم يعلن الأردن، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، بعد ما إذا كان سيحضر أم لا.



وكان كوشنر، الذي وصل قادما من المغرب، قال إن المؤتمر سوف يركز على الأسس الاقتصادية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.





ولن يشمل المؤتمر القضايا السياسية الأساسية، مثل الدولة الفلسطينية.



وأعلن الفلسطينيون رفضهم حضور المؤتمر.





وأكد البيت الأبيض أن كوشنر وصل إلى عمان الأربعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل.

