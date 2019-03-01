كوشنر يبحث عملية السلام في قطر

أجرى مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جايسن غرينبلات والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك محادثات في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تناولت جهود الولايات المتحدة لتسهيل عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائيليين.

وذكرت السفارة الأميركية في الدوحة في بيان أن المحادثات تطرقت أيضا إلى زيادة التعاون بين البلدين وسبل تحسين أوضاع المنطقة بأكملها عبر تشجيع الاستثمارات الاقتصادية.

ويقوم المسؤولون الأميركيون الثلاثة حاليا بجولة تشمل عدة دول خليجية لبحث خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن المقرر أن تقدم واشنطن خطتها للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

وتأتي الجولة الأميركية في وقت جمدت القيادة الفلسطينية الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب.