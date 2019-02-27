كوشنر يبحث عملية السلام في الرياض

بحث جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك جهود الولايات المتحدة لتسهيل عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائيليين مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في الرياض.

وقال البيت الأبيض في بيان أن المحادثات ركزت أيضا على زيادة التعاون بين البلدين و سبل تحسين أوضاع منطقة الشرق الأوسط بأكملها عبر تشجيع الاستثمارات الاقتصادية.

ويقوم كوشنر حاليا بزيارة إلى عدة دول خليجية لبحث خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان كوشنر وغرينبلات وهوك قد التقوا الثلاثاء بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومن المقرر أن تقدم واشنطن خطتها للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

وتأتي الجولة الأميركية في وقت جمدت فيه القيادة الفلسطينية الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب.