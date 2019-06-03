كوشنر: من حق الفلسطينيين تقرير المصير

أكد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر في مقابلة بثت الأحد أن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، وذلك في حديثه عن الخطة الأميركية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال كوشنر في برنامج تلفزيوني على محطة "أتش بي أو" التلفزيونية: "أعتقد أنهم يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير. سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية"، من دون القول ما إذا كانت الخطة ستتضمن حل الدولتين.

وعما إذا كان بمقدور الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي، قال: "هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".

ويعتبر كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، أحد مصممي خطة السلام المعروفة باسم "صفقة القرن" والتي لم يتم الكشف عنها بعد. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق عقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين أواخر حزيران/يونيو الجاري، حيث من المقرر الكشف عن المقومات الاقتصادية للخطة.

وسبق أن عبر القادة الفلسطينيون وغيرهم من القادة العرب عن شكوكهم بشأن الخطة الأميركية للسلام.

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