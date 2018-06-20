قتلوا قبل 65 سنة.. عودة قريبة متوقعة لرفات 200 أميركي

قال مسؤول أميركي الثلاثاء إن كوريا الشمالية قد تسلم الولايات المتحدة قريبا دفعة أولى تضم رفات 200 جندي أميركي قتلوا خلال الحرب الكورية (1950-1953).

وأفاد بأن هذه الخطوة تأتي بموجب الاتفاق بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمتهما التاريخية التي عقدت في سنغافورة يوم 12 حزيران/يونيو الماضي.

وقال المسؤول، الذي تحدث مع وكالة الصحافة الفرنسية شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التحضيرات تتم لتسلم الرفات، وتوقع أن تتم العملية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد ذكرت في مذكرة تم تحديثها يوم الاثنين بشأن المفقودين في تلك الحرب أن المسؤولين في كوريا الشمالية يقولون إن لديهم 200 رفات عثروا عليها على مر السنين.

يذكر أن القمة التاريخية بين ترامب وكيم قد توجت بتوقيع وثيقة مشتركة ستكون أساسا للعلاقات المستقبلية بين واشنطن وبوينغ يانغ.

وجاء في البند الرابع من الوثيقة: "تلتزم الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بإعادة جثامين قتلى وأسرى الحروب، وإعادة جثامين أولئك الذين تم تحديد هوياتهم إلى بلدهم فورا".