كوريا الشمالية تعلن انشقاق نجل وزير كوري جنوبي سابق

قالت كوريا الشمالية إن نجل وزير خارجية كوري جنوبي سابق انشق ووصل إلى بيونغيانغ لإعادة توطينه بشكل دائم.

ذكر موقع "يوريمينزوكيري" الإخباري، الذي تديره حكومة كوريا الشمالية، أن المواطن الكوري الجنوبي تشوي إن-جوك وصل السبت إلى البلاد لتكريس حياته للوحدة الكورية بتوجيه من الزعيم كيم جونغ أون.

ونشر الموقع صورا تظهر تشوي وهو يقرأ بيانا فور وصوله إلى مطار بيونغيانغ الدولي.

وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنها تعتقد أن تشوي موجود في كوريا الشمالية دون إذن من حكومة سول.

تشوي هو نجل وزير الخارجية الكوري الجنوبي السابق، تشوي دوك-شين، والذي فر إلى كوريا الشمالية عام 1984 مع زوجته بعد نزاعات سياسية مع الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك بارك تشونغ هي.

وتوفي تشوي الأب عام 1986.