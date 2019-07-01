كوريا الشمالية تصف لقاء ترامب و كيم بالـ'تاريخي'

وصفت وكالة أنباء كوريا الشمالية الاثنين اللقاء بين زعيمها كيم جونغ اون والرئيس دونالد ترامب الأحد في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بأنه كان "تاريخيا" و"رائعا".

وأضافت الوكالة أن ترامب وكيم توافقا على "استئناف الحوارات البناءة ودفعها قدما من أجل إحداث خرق في ما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وأتاح هذا اللقاء استئناف المحادثات بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي، بعد حوالي عام من قمتهما الأولى في سنغافورة وقمتهما الثانية في هانوي في فبراير الماضي.

والتقى الرجلان للمرة الثالثة في إطار يحمل رمزية خاصة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين منذ انتهاء الحرب (1950-1953) التي شهدت أيضا مواجهة بين الصين والولايات المتحدة.

واعتبر ترامب "أنه يوم عظيم بالنسبة للعالم". وقال إنه "فخور لعبوره هذا الخطّ". وأعرب كيم من جهته عن أمله في "تجاوز العقبات" بفضل علاقاته مع ترامب.