كوريا الشمالية تطلق مقذوفا جديدا

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد من منطقة غربي البلاد، وهو الإطلاق الثاني من نوعه خلال الأيام الخمسة الماضية.



ولم يفصح رؤساء الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي عن أي تفاصيل أخرى حول عملية الإطلاق التي جرت بعد ظهر الخميس.



ووصلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة حاليا إلى طريق مسدود في الدبلوماسية الرامية للتخلص من ترسانة بيونغيانغ النووية.



ويأتي إطلاق المقذوف بعد ساعات من وصف كوريا الشمالية، عبر وسائل إعلام حكومية، إطلاقها صواريخ مدفعية في وقت سابق وصاروخ باليستي قصير المدى يوم السبت على أنه تدريبات عسكرية منتظمة ودفاعية.



