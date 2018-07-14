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كوريا الجنوبية تحتج على دخول مقاتلتين روسيتين مجالها الجوي

مقاتلات روسية، أرشيف

استدعت كوريا الجنوبية مسؤولا بالسفارة الروسية السبت للتعبير عن"أسفها" من دخول طائرتين عسكريتين روسيتين مجالها الجوي والمطالبة بعدم تكرار ذلك.

وقالت سول إنها دفعت بطائرات عسكرية لاعتراض قاذفتين روسيتين حلقتا في مجالها الجوي الجمعة أربع مرات.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنها استدعت دبلوماسيا روسيا كبيرا وعبرت عن أسفها وحثت على عدم تكرار هذه الواقعة.

واستدعت وزارة الدفاع مسؤولا عسكريا روسيا وقدمت له احتجاجا على هذا الانتهاك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "دخول طائرات الجيش الروسي للمجال الجوي لن يساعد على استقرار شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا".

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