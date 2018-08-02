كوريا الجنوبية تبعث بارجة إلى ليبيا بعد خطف كوري وفلبينيين

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا لضمان إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي خطف مع ثلاثة فلبينيين.

وقال المسؤولون إن البارجة "مونمو الأكبر" التي تزن أربعة أطنان وتشارك في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن في طريقها إلى ليبيا.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع بأن السفينة ستقوم "بمهمة حماية السفن التجارية" وأنها "تستعد لجميع الفرضيات ومنها الحاجة لتقديم دعم عسكري".

وخطف ثلاثة مهندسين فلبينيين وكوري جنوبي في السادس من تموز/يوليو في هجوم على مشروع مياه في غرب ليبيا.

وأكدت حكومتا البلدين ظهور مواطنيهما في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع. والفيديو الذي نشرته أيضا مجموعة سايت المختصة برصد المواقع المتطرفة، يظهر الأربعة وهم يخاطبون الكاميرا بالإنكليزية.

ويظهر خلفهم مسلح جالس على الرمال، لكن الخاطفين لا يعلنون هويتهم كما لم تتبن أي جهة المسؤولية. ولم يتضح تاريخ التصوير.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية ايلمر كاتو إن "السفارة الفلبينية في طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في التسجيل هم الفنيان الفلبينيان الذين خطفهم مسلحون في ليبيا الشهر الماضي".

وقال متحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية كيم ايوي-كيوم إن الحكومة "تبذل كل ما بوسعها بكافة الوسائل المتاحة للدولة".

وأضاف أن "الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع حكومة ليبيا وحلفاء آخرين مثل الفلبين وأميركا، منذ الحادثة، من أجل سلامته وإطلاق سراحه".